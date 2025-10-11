У США засудили ексслужбовця ВПС, який передавав дані про війну РФ через сайт знайомств

У США засудили цивільного ексслужбовця Військово-повітряних сил США, який передав секретну інформацію про російсько-українську війну невідомій людині з сайту знайомстві, яка представлялася жінкою з України.

Про це пише ABC News, передає "Європейська правда".

Цивільний ексслужбовець Військово-повітряних сил США Девід Слейтер був засуджений до майже шести років тюремного ув'язнення за змову з метою передачі секретної інформації про війну Росії проти України на іноземній онлайн-платформі знайомств.

Слейтер, якому було 64 роки, коли він визнав себе винним у липні за звинуваченням у змові з метою розголошення інформації про національну оборону, також був оштрафований на $25 тисяч і зобов'язаний пройти рік нагляду після звільнення з в'язниці.

В обмін на визнання вини, два інших звинувачення були зняті.

Як зазначається, Слейтер мав допуск до таємної інформації на своїй роботі в Стратегічному командуванні США на авіабазі Оффут після виходу у відставку з армії в званні підполковника в 2020 році.

Прокурори заявили, що в рамках своєї роботи, яку він виконував з серпня 2021 року до квітня 2022 року, Слейтер відвідував брифінги про російсько-українську війну, які були класифіковані як таємні.

Його заарештували у березні 2024 року.

У своїй угоді про визнання провини Слейтер визнав, що змовився передати секретну інформацію, яку він дізнався з цих брифінгів, через платформу обміну повідомленнями іноземного сайту знайомств неназваному співрозмовнику, який стверджував, що є жінкою, яка проживає в Україні.

Згідно з угодою про визнання провини, інформація, класифікована як секретна, стосувалася військових цілей і військового потенціалу Росії.

Згідно з оригінальним обвинувальним актом, співучасниця регулярно запитувала у Слейтера секретну інформацію. В одному повідомленні вона назвала його "моїм таємним інформатором, коханий!". Інше повідомлення вона закінчила словами: "Ти мій таємний агент. З любов'ю".

Судові документи не ідентифікують співучасницю і не вказують, чи працювала вона на Україну чи Росію.

У квітні 2023 року Федеральне бюро розслідувань США оголосило про арешт у справі розслідування витоку секретної інформації з Пентагону, пов’язаної зокрема з військовими планами України. Ним був 21-річний Джек Тейшейру, який працював на авіабазі США у штаті Массачусетс.

