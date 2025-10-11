В США осудили экс-служащего ВВС, который передавал данные о войне РФ через сайт знакомств

В США осудили гражданского экс-служащего Военно-воздушных сил США, который передал секретную информацию о российско-украинской войне неизвестному человеку с сайта знакомств, который представлялся женщиной из Украины.

Об этом пишет ABC News, передает "Европейская правда".

Гражданский экс-служащий Военно-воздушных сил США Дэвид Слейтер был приговорен к почти шести годам тюремного заключения за сговор с целью передачи секретной информации о войне России против Украины на иностранной онлайн-платформе знакомств.

Слейтер, которому было 64 года, когда он признал себя виновным в июле по обвинению в сговоре с целью разглашения информации о национальной обороне, также был оштрафован на $25 тысяч и обязан пройти год надзора после освобождения из тюрьмы.

В обмен на признание вины, два других обвинения были сняты.

Как отмечается, Слейтер имел доступ к секретной информации на своей работе в Стратегическом командовании США на авиабазе Оффут после ухода в отставку из армии в звании подполковника в 2020 году.

Прокуроры заявили, что в рамках своей работы, которую он выполнял с августа 2021 года по апрель 2022 года, Слейтер посещал брифинги о российско-украинской войне, которые были классифицированы как секретные.

Его арестовали в марте 2024 года.

В своем соглашении о признании вины Слейтер признал, что сговорился передать секретную информацию, которую он узнал из этих брифингов, через платформу обмена сообщениями иностранного сайта знакомств неназванному собеседнику, который утверждал, что является женщиной, проживающей в Украине.

Согласно соглашению о признании вины, информация, классифицированная как секретная, касалась военных целей и военного потенциала России.

Согласно первоначальному обвинительному акту, соучастница регулярно запрашивала у Слейтера секретную информацию. В одном сообщении она назвала его "моим тайным информатором, любимый!". Другое сообщение она закончила словами: "Ты мой тайный агент. С любовью".

Судебные документы не идентифицируют соучастницу и не указывают, работала ли она на Украину или Россию.

В апреле 2023 года Федеральное бюро расследований США объявило об аресте по делу расследования утечки секретной информации из Пентагона, связанной в частности с военными планами Украины. Им был 21-летний Джек Тейшейру, который работал на авиабазе США в штате Массачусетс.

