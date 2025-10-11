Зеленський повідомив деталі своєї розмови з Трампом

Президент Володимир Зеленський розповів, що говорив зі своїм американським колегою Дональдом Трампом про його успіх у врегулюванні конфлікту на Близькому Сході і останні удари РФ по українській енергетиці.

Про це український президент написав у своїх соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Зеленський зазначив, що привітав Трампа з успіхом й угодою для Близького Сходу, "яку він реально забезпечив".

"І якщо вдається зупинити війну в тому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені, в тому числі й ця російська війна", – додав він.

За словами Зеленського, він також поінформував Трампа про російські удари по об’єктах енергетичної інфраструктури.

"Вдячний за готовність підтримати нас. Обговорили можливості посилити нашу ППО і домовленості, які ми готуємо щодо цього. Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас", – підкреслив він.

Зеленський також наголосив на необхідності "змусити "росіян брати участь у справжній дипломатії" завдяки силі.

Нещодавно Зеленський анонсував візит наступного тижня до США української переговорної команди на чолі з прем’єркою Юлією Свириденко і керівником ОП Андрієм Єрмаком.

Перед цим посол України у США Ольга Стефанішина зустрілася у Сенаті з групою сенаторів – "друзів України".