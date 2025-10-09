Зеленський анонсував новий візит української делегації до США

Президент України Володимир Зеленський анонсував візит наступного тижня до США української переговорної команди на чолі з прем’єркою Юлією Свириденко і керівником ОП Андрієм Єрмаком.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своїх соцмережах.

Зеленський повідомив, що наступний візит української делегації на переговори у Вашингтоні запланований на початок наступного тижня.

"Команда на чолі з прем’єр-міністром Юлією Свириденко, разом із головою Офісу Андрієм Єрмаком і моїм уповноваженим із санкційної політики Владиславом Власюком буде на початку наступного тижня у США. Теми: ППО, енергетика, санкційні кроки, переговорний трек. Питання заморожених активів зі США також буде обговорюватися", – деталізував президент.

Зеленський висловив думку, що американський президент Дональд Трамп "хоче, щоб ми були за столом перемовин" та прагне припинення війни, а Києву поступово вдається пояснити Трампу реальний стан справ.

"Я вважаю, що це була його мета від самого початку. Ми вдячні за це. Я думаю, що наша зустріч плюс реальні факти дають йому ширше розуміння, що росіяни "продають" йому не те, що спроможні зробити. Дуже важливо, що на сьогодні на різних рівнях після нашої зустрічі відбувається діалог (...) і в нас теплі відносини на різних рівнях", – додав він.

Перед цим посол України у США Ольга Стефанішина зустрілася у Сенаті з групою сенаторів – "друзів України".

Наприкінці вересня до Києва приїздила двопартійна делегація Конгресу США на чолі з членами Палати представників Майклом Тернером та Євгеном Віндманом.