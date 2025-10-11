Зеленский сообщил детали своего разговора с Трампом

Президент Владимир Зеленский рассказал, что говорил со своим американским коллегой Дональдом Трампом о его успехе в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке и последних ударах РФ по украинской энергетике.

Об этом украинский президент написал в своих соцсетях, сообщает "Европейская правда".

В частности, Зеленский отметил, что поздравил Трампа с успехом и соглашением для Ближнего Востока, "которое он реально обеспечил".

"И если удается остановить войну в том регионе, точно другие войны могут быть остановлены, в том числе и эта российская война", – добавил он.

По словам Зеленского, он также проинформировал Трампа о российских ударах по объектам энергетической инфраструктуры.

"Благодарен за готовность поддержать нас. Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договоренности, которые мы готовим по этому поводу. Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас", – подчеркнул он.

Зеленский также отметил необходимость "заставить "россиян участвовать в настоящей дипломатии" благодаря силе.

Недавно Зеленский анонсировал визит на следующей неделе в США украинской переговорной команды во главе с премьером Юлией Свириденко и руководителем ОП Андреем Ермаком.

Перед этим посол Украины в США Ольга Стефанишина встретилась в Сенате с группой сенаторов – "друзей Украины".