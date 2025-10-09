Стефанішина розповіла про зустріч з "друзями України" у Сенаті

Призначена на посаду посла України у США Ольга Стефанішина зустрілася у Сенаті з групою сенаторів – "друзів України".

Про це вона повідомила у своєму X, пише "Європейська правда".

Стефанішина зазначила, що мала зустріч з "друзями України" у Сенаті і подякувала їм за двопартійну підтримку України.

Pleased to meet and thank our friends in the U.S. Senate for their unwavering bipartisan support of Ukraine’s fight for freedom.



Discussed strengthening Ukraine’s defense and continuing our common efforts to end Russian aggression and achieve a just and lasting peace.



Grateful… pic.twitter.com/l3uFrgABbz – Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) October 9, 2025

"Ми обговорили посилення української оборони та продовження наших спільних зусиль для припинення російської агресії і досягнення справедливого та сталого миру", – написала Стефанішина.

Вона окремо подякувала співавторам резолюції з осудом російської агресії та словами солідарності з Україною.

У її дописі позначені сенатори Роджер Вікер, Ліндсі Грем, Дік Дурбін, Джин Шахін, Річард Блументаль, Шелдон Вайтхауз, Емі Клобучар, Рубен Галлего і Кортес Масто.

Нагадаємо, 15 вересня Ольга Стефанішина вручила копії вірчих грамот у Вашингтоні.

Одне з останніх опитувань у США показало, що близько 70% американців підтримують військову допомогу для України та санкційний тиск на Росію; при цьому серед республіканців показники підтримки навіть вищі.