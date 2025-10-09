Укр Рус Eng

Стефанішина розповіла про зустріч з "друзями України" у Сенаті

Новини — Четвер, 9 жовтня 2025, 10:57 — Марія Ємець

Призначена на посаду посла України у США Ольга Стефанішина зустрілася у Сенаті з групою сенаторів – "друзів України".

Про це вона повідомила у своєму X, пише "Європейська правда".

Стефанішина зазначила, що мала зустріч з "друзями України" у Сенаті і подякувала їм за двопартійну підтримку України.

"Ми обговорили посилення української оборони та продовження наших спільних зусиль для припинення російської агресії і досягнення справедливого та сталого миру", – написала Стефанішина. 

Вона окремо подякувала співавторам резолюції з осудом російської агресії та словами солідарності з Україною. 

У її дописі позначені сенатори Роджер Вікер, Ліндсі Грем, Дік Дурбін, Джин Шахін, Річард Блументаль, Шелдон Вайтхауз, Емі Клобучар, Рубен Галлего і Кортес Масто.

Нагадаємо, 15 вересня Ольга Стефанішина вручила копії вірчих грамот у Вашингтоні.

Одне з останніх опитувань у США показало, що близько 70% американців підтримують військову допомогу для України та санкційний тиск на Росію; при цьому серед республіканців показники підтримки навіть вищі. 

