Трамп: угода щодо Гази може стати моїм найбільшим досягненням

Президент США Дональд Трамп заявив, що запропонований ним мирний план для Гази може стати "найбільшою справою" його політичної кар’єри.

Про це американський президент сказав в телефонному коментарі Axios, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, у коментарі Трамп сказав, що мирний план щодо Гази "може стати найбільшою справою, в якій я коли-небудь брав участь".

Заява Трампа пролунала на тлі того, що Ізраїль готується до звільнення бойовиками терористичного угруповання ХАМАС заручників, яких вони утримували із жовтня 2023 року.

Сам Трамп вирушив до Ізраїлю, де, зокрема виступить перед ізраїльським парламентом, Кнесетом, у понеділок вранці.

На запитання, яке послання він висловить ізраїльському народу у своїй промові, він відповів: "Любов і мир навіки".

Він також розповів, що дивився частину мітингу на підтримку заручників у Тель-Авіві в суботу. Серед промовців були його дочка Іванка Трамп, зять Джаред Кушнер і спецпосланець Стів Віткофф.

"Це був неймовірний мітинг. Це було чудово. Всі в захваті", – сказав президент США.

Крім того, Трамп висловив ентузіазм щодо міжнародної конференції, яка відбудеться пізніше в понеділок у єгипетському Шарм-ель-Шейху на підтримку мирної угоди.

Він сказав, що кількість країн, які будуть присутні, свідчить про те, що світ об'єднався навколо його плану.

Трамп сказав, що не знає, чому прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу не очікується на заході, зазначивши, що єгипетська сторона склала список гостей. Але він сказав, що вважає за добре, що лідер Палестинської автономії Махмуд Аббас буде присутній.

За словами американського президента, він не зміг би досягти угоди в Газі, якби не віддав наказ про атаку на іранські ядерні об'єкти в червні.

Трамп заявив, що ХАМАС став більш схильний до компромісу, оскільки його іранські покровителі ослабли, і що зняття "чорної хмари" навколо іранської ядерної програми дозволило арабським і мусульманським країнам, які брали участь у переговорах, об'єднатися навколо досягнення угоди в Газі.

Звільнення заручників є одним із найемоційніших моментів дворічної війни з ХАМАС для багатьох ізраїльтян. Це останні з приблизно 250 викрадених у жовтні 2023 року ізраїльтян та іноземців, які, як вважається, залишилися живими.

Заручники будуть звільнені у рамках угоди про припинення вогню, досягнутої за участі адміністрації президента США Дональда Трампа.