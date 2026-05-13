У Латвії починають шукати голоси для вотуму недовіри уряду

У Латвії вже дві опозиційні партії заявили про готовність приєднатися до ініціативи про вотум недовіри уряду Евіки Сіліня після того, як "Прогресивні" вийшли з коаліції та закликали до відставки прем’єрки.

Про це повідомляє LSM, пише "Європейська правда".

Опозиційна правоцентристська "Об’єднаний список" заявила про наміри ініціювати відставку уряду Евіки Сіліня після розпадку коаліції.

Слідом за ними опозиційний "Національний альянс" також заявив, що приєднається до пропозиції.

Нагадаємо, вдень 13 травня ліберальна партія "Прогресивні", яка була молодшим партнером в урядовій коаліції, заявила, що не бачить можливості далі працювати в уряді Сіліня та закликала її до відставки, а також запропонувала президенту почати консультації про формування нового уряду.

"Прогресивні" не могли самостійно ініціювати вотум недовіри прем’єрці, оскільки для цього необхідно щонайменш 10 голосів, тоді як у них – 9 мандатів.

Тригером для розпаду коаліції стала критика на адресу міністра оборони Андріса Спрудса – представника "Прогресивних" – через останні випадки із "заблукалими" українськими дронами у Латвії, під тиском якої він пішов у відставку.

Додатково "Прогресивні" образилися за різку заяву прем’єрки в останній момент перед цим оголошенням, про яку їх, як стверджують, не попередили, і те, що у них фактично відібрали один з трьох міністерських портфелів, запропонувавши на міністра оборони фахівця-військового.

Детально про обставини, через які латвійський уряд опинився на межі розпаду – у відеоблозі "ЄвроПравди".