Президент Латвії звернувся до партій на тлі розпаду коаліції: "Нестабільність – не на часі"

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс на тлі розпаду коаліції наголосив, що країна "не може дозволити собі нестабільності", та закликав партії до п’ятниці підготувати конструктивні пропозиції.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував надвечір 13 травня у своєму Facebook.

Рінкевичс зазначив, що до парламентських виборів лишається 5 місяців, проте геополітична й безпекова ситуація у Європі така, що для Латвії дуже важливо посилювати свою обороноздатність, а для цього потрібен "рішучий" уряд, який буде мати підтримку Сейму.

"Латвія не може дозволити собі політичної невизначеності й нестабільності. Тож під час зустрічі з представленими у Сеймі фракціями у п'ятницю я хотів би почути конкретні пропозиції та ідеї щодо того, як рухатись далі: що потрібно зробити до виборів у Сейм, а також – якою має бути модель роботи уряду і пріоритети", – заявив він

Нагадаємо, вдень 13 травня ліберальна партія "Прогресивні", яка була молодшим партнером в урядовій коаліції, заявила, що не бачить можливості далі працювати в уряді Сіліня та закликала її до відставки, а також запропонувала президенту почати консультації про формування нового уряду.

Кілька опозиційних партій вже заявили про готовність ініціювати вотум недовіри.

Тригером для розпаду коаліції стала критика на адресу міністра оборони Андріса Спрудса – представника "Прогресивних" – через останні випадки із "заблукалими" українськими дронами у Латвії, під тиском якої він пішов у відставку.

Додатково "Прогресивні" образилися за різку заяву прем’єрки в останній момент перед цим оголошенням, про яку їх, як стверджують, не попередили, і те, що у них фактично відібрали один з трьох міністерських портфелів, запропонувавши на міністра оборони фахівця-військового.

