Трамп: соглашение по Газе может стать моим самым большим достижением

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложенный им мирный план для Газы может стать "самым большим делом" его политической карьеры.

Об этом американский президент сказал в телефонном комментарии Axios, сообщает "Европейская правда".

В частности, в комментарии Трамп сказал, что мирный план по Газе "может стать самым большим делом, в котором я когда-либо участвовал".

Заявление Трампа прозвучало на фоне того, что Израиль готовится к освобождению боевиками террористической группировки ХАМАС заложников, которых они удерживали с октября 2023 года.

Сам Трамп отправился в Израиль, где, в частности выступит перед израильским парламентом, Кнессетом, в понедельник утром.

На вопрос, какое послание он выразит израильскому народу в своей речи, он ответил: "Любовь и мир навеки".

Он также рассказал, что смотрел часть митинга в поддержку заложников в Тель-Авиве в субботу. Среди выступающих были его дочь Иванка Трамп, зять Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф.

"Это был невероятный митинг. Это было замечательно. Все в восторге", – сказал президент США.

Кроме того, Трамп выразил энтузиазм относительно международной конференции, которая состоится позже в понедельник в египетском Шарм-эль-Шейхе в поддержку мирного соглашения.

Он сказал, что количество стран, которые будут присутствовать, свидетельствует о том, что мир объединился вокруг его плана.

Трамп сказал, что не знает, почему премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не ожидается на мероприятии, отметив, что египетская сторона составила список гостей. Но он сказал, что считает хорошим, что лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас будет присутствовать.

По словам американского президента, он не смог бы достичь соглашения в Газе, если бы не отдал приказ об атаке на иранские ядерные объекты в июне.

Трамп заявил, что ХАМАС стал более склонен к компромиссу, поскольку его иранские покровители ослабли, и что снятие "черного облака" вокруг иранской ядерной программы позволило арабским и мусульманским странам, участвовавшим в переговорах, объединиться вокруг достижения соглашения в Газе.

Освобождение заложников является одним из самых эмоциональных моментов двухлетней войны с ХАМАС для многих израильтян. Это последние из примерно 250 похищенных в октябре 2023 года израильтян и иностранцев, которые, как считается, остались живы.

Заложники будут освобождены в рамках соглашения о прекращении огня, достигнутого при участии администрации президента США Дональда Трампа.