У Палаті представників США зібрали голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні

У середу петиція у Палаті представників США, спрямована на те, щоб змусити провести голосування щодо військової допомоги Україні та введення нових санкцій проти Росії, зібрала необхідні 218 підписів.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Під петицією необхідно було зібрати 218 підписів законодавців. Представник Каліфорнії Кевін Кайлі підписав у середу документ і таким чином петиція отримала необхідну кількість підписантів, щоб змусити Палату представників провести голосування, ймовірно, на початку червня.

Варто зазначити, що у березні Кайлі змінив свою партійну приналежність з республіканської на незалежну.

Хоча багато членів Конгресу з обох партій рішуче підтримували Україну з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, багато найближчих республіканських союзників президента Дональда Трампа стали більш стриманими після його повернення до Білого дому в січні 2025 року, і допомога Києву сповільнилася.

Петиція, що зібрала 218 підписів, дозволяє законодавцям змусити Палату представників провести голосування, навіть якщо проти законопроєкту виступає спікер-республіканець Майк Джонсон, який визначає порядок денний.

Петиція стосується розгляду законопроєкту H.R. 2913, що був поданий у квітні 2025 року Грегорі Міксом з Нью-Йорка, провідним демократом у Комітеті з закордонних справ Палати представників.

Проєкт поділений на три розділи. Перший підтверджує підтримку України та НАТО і включає заходи для допомоги Україні у відновленні, зокрема створення посади спеціального координатора з питань відновлення України.

Другий розділ передбачав би виділення понад 1 млрд доларів на безпекову допомогу Києву та до 8 млрд доларів додаткової підтримки у вигляді прямих позик, а третій – запровадження жорстких санкцій та експортного контролю щодо Росії, зокрема щодо фінансових установ, нафтової та гірничодобувної галузей, а також російських посадовців.

Такі петиції колись були рідко використовуваним процедурним інструментом у Палаті представників. Але з огляду на незначну більшість республіканців в палаті останнім часом вони стали більш успішними.

Нагадаємо, у середині травня міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив, що Україні буде надано допомогу у розмірі 400 мільйонів доларів для захисту від російської агресії.

Йдеться про пакет на суму 400 млн доларів на потреби Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яка передбачає закупівлю обладнання Пентагоном в американських оборонних компаній.