Трамп натякає, що вже готовий залагодити конфлікт між Афганістаном і Пакистаном

Президент США Дональд Трамп натякнув на свою готовність залагодити конфлікт між Афганістаном і Пакистаном після серії кровопролитних прикордонних сутичок.

Заяву американського президента наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи останню ескалацію між Афганістаном і Пакистаном, Трамп заявив, що він "добре вміє вирішувати війни".

"Я чув, що зараз між Пакистаном і Афганістаном йде війна. Я сказав, що доведеться почекати, поки я повернуся", – заявив президент США у спілкуванні із журналістами на борту літака Air Force One дорогою до Тель-Авіва.

Коментарі Трампа пролунали після кількох днів бойових дій на пакистансько-афганському кордоні.

Пакистанська армія заявила, що 23 її солдати були вбиті афганськими силами, а ще 29 отримали поранення. Афганська сторона повідомила, що 58 пакистанських солдатів було вбито під час нічних операцій на кордоні.

Пакистан також заявив, що "достовірні оцінки розвідки та оцінка збитків" показали, що його військові вбили понад 200 членів афганського режиму Талібану та бойовиків.

Сутички відбулися через кілька днів після того, як Кабул звинуватив Ісламабад у проведенні повітряних ударів на афганській території.

Повідомляли також, що між Пакистаном та Афганістаном закрили пункти пропуску через прикордонні сутички.

Трамп у понеділок відвідає Ізраїль, а потім Єгипет, де він має співголовувати на міжнародному мирному саміті щодо Гази.