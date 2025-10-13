Трамп прибув до Ізраїлю, де слідкують за звільненням заручників з полону ХАМАС

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 13 жовтня, прибув до Ізраїлю на тлі того, як жителі країни стежать за процесом звільнення заручників з полону терористичного угруповання ХАМАС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Літак Air Force One приземлився в аеропорту Бен-Гуріона поблизу Тель-Авіва після тривалого перельоту з Вашингтона.

Перед відльотом Трамп сказав, що це "особливий момент" на тлі того, як запропонована ним угода про припинення вогню в Газі набуває чинності.

"Всі одночасно радіють, такого ще ніколи не було", – сказав президент перед тим, як сісти в літак.

В аеропорту Трампа зустрічала численна ізраїльська делегація на чолі з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу та його дружиною Сарою.

Reuters

На злітно-посадковій смузі розстелили червоний килим, а для церемонії зустрічі вишикувалися кордони ізраїльських військових.

Після приземлення Трамп тепло привітав Нетаньягу обіймами і посмішкою.

Нагадаємо, зранку 13 жовтня ХАМАС звільнив і передав Червоному Хресту перших сім із двадцяти живих заручників.

Заручників звільняють у рамках угоди про припинення вогню, досягнутої за участю адміністрації президента США Дональда Трампа.