Трамп намекает, что уже готов уладить конфликт между Афганистаном и Пакистаном
Президент США Дональд Трамп намекнул на свою готовность уладить конфликт между Афганистаном и Пакистаном после серии кровопролитных пограничных столкновений.
Заявление американского президента приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".
Комментируя последнюю эскалацию между Афганистаном и Пакистаном, Трамп заявил, что он "хорошо умеет улаживать войны".
"Я слышал, что сейчас между Пакистаном и Афганистаном идет война. Я сказал, что придется подождать, пока я вернусь", – заявил президент США в общении с журналистами на борту самолета Air Force One по дороге в Тель-Авив.
Комментарии Трампа прозвучали после нескольких дней боевых действий на пакистанско-афганской границе.
Пакистанская армия заявила, что 23 ее солдата были убиты афганскими силами, а еще 29 получили ранения. Афганская сторона сообщила, что 58 пакистанских солдат были убиты во время ночных операций на границе.
Пакистан также заявил, что "достоверные оценки разведки и оценка ущерба" показали, что его военные убили более 200 членов афганского режима Талибана и боевиков.
Стычки произошли через несколько дней после того, как Кабул обвинил Исламабад в проведении воздушных ударов на афганской территории.
Сообщалось также, что между Пакистаном и Афганистаном закрыли пункты пропуска из-за пограничных столкновений.
Трамп в понедельник посетит Израиль, а затем Египет, где он должен сопредседательствовать на международном мирном саммите по Газе.