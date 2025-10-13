Трамп намекает, что уже готов уладить конфликт между Афганистаном и Пакистаном

Президент США Дональд Трамп намекнул на свою готовность уладить конфликт между Афганистаном и Пакистаном после серии кровопролитных пограничных столкновений.

Заявление американского президента приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Комментируя последнюю эскалацию между Афганистаном и Пакистаном, Трамп заявил, что он "хорошо умеет улаживать войны".

"Я слышал, что сейчас между Пакистаном и Афганистаном идет война. Я сказал, что придется подождать, пока я вернусь", – заявил президент США в общении с журналистами на борту самолета Air Force One по дороге в Тель-Авив.

Комментарии Трампа прозвучали после нескольких дней боевых действий на пакистанско-афганской границе.

Пакистанская армия заявила, что 23 ее солдата были убиты афганскими силами, а еще 29 получили ранения. Афганская сторона сообщила, что 58 пакистанских солдат были убиты во время ночных операций на границе.

Пакистан также заявил, что "достоверные оценки разведки и оценка ущерба" показали, что его военные убили более 200 членов афганского режима Талибана и боевиков.

Стычки произошли через несколько дней после того, как Кабул обвинил Исламабад в проведении воздушных ударов на афганской территории.

Сообщалось также, что между Пакистаном и Афганистаном закрыли пункты пропуска из-за пограничных столкновений.

Трамп в понедельник посетит Израиль, а затем Египет, где он должен сопредседательствовать на международном мирном саммите по Газе.