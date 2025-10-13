Трамп оголосив війну в Газі офіційно завершеною

Президент США Дональд Трамп ствердно відповів, коли його спитали, чи можна вважати війну в Газі офіційно завершеною.

Про це повідомляє CNN, інформує "Європейська правда".

Коли Трамп проходив будівлею Кнесету в Єрусалимі, журналіст запитав його, чи закінчилася тепер війна "офіційно".

"Так", – відповів Трамп, повторивши свою позицію і попередні коментарі про те, що угода про припинення вогню, яку він допоміг укласти, означає остаточне припинення конфлікту.

Раніше Трамп написав повідомлення у книзі відвідувачів ізраїльського парламенту.

"Це велика честь для мене – чудовий і прекрасний день. Новий початок", – написав президент, а потім поставив свій підпис.

Трамп прибув до Ізраїлю на тлі того, як жителі країни стежать за процесом звільнення заручників з полону терористичного угруповання ХАМАС.

Нагадаємо, зранку 13 жовтня ХАМАС звільнив і передав Червоному Хресту перших сім заручників. Згодом бойовики звільнили ще 13 осіб і таким чином усі 20 заручників, які перебували в неволі понад 2 роки, повернулись.

Заручників звільняють у рамках угоди про припинення вогню, досягнутої за участю адміністрації президента США Дональда Трампа.