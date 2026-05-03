Безпілотник порушив повітряний простір Фінляндії

Невідомий безпілотник у неділю порушив повітряний простір Фінляндії поблизу кордону з Росією.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міністерство оборони країни.

За даними відомства, невідомий дрон помітили над муніципалітетом Віролахті – регіоном, що межує з Ленінградською областю Росії.

Тип або походження безпілотника поки не встановлені. Зазначається, що дрон більше не знаходиться у повітряному просторі Фінляндії.

Розслідуванням справи займається фінська Прикордонна служба, яка, як очікується, надасть більше інформації в міру просування розслідування.

За даними мовника Yle, Збройні сили країни заявляли про запровадження тимчасової зони обмежень авіації в морській акваторії біля портів Котка та Хаміна з 01:57 до 08:00 у неділю. Ці міста також знаходяться біля кордону з РФ.

Метою обмеженої зони було забезпечення кращої ситуаційної обізнаності та безпечного контролю потенційно "заблукалих" безпілотників.

Зазначається, що це вже п’ятий подібний інцидент в країні. Нагадаємо, в останні дні березня і на початку квітня на південному сході Фінляндії в різних місцях знайшли чотири безпілотники, які ідентифікували як українські апарати, що мали атакувати територію РФ.

Також писали, що у неділю, 3 травня, жителів кількох регіонів Латвії та Естонії попередили про можливу загрозу безпілотників, спричинену російської агресією проти України. Латвійські та естонські ЗМІ зазначають, що інциденти пов’язані з атакою українських дронів на Ленінградську область Росії.