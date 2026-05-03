Зеленський прибув до Вірменії на саміт Європейської політичної спільноти
Новини — Неділя, 3 травня 2026, 15:12 —
Президент Володимир Зеленський прибув до Єревана для участі у саміті Європейської політичної спільноти.
Про це журналістам повідомив речник президента Сергій Никифоров, пише "Європейська правда".
Як повідомив речник Зеленського, очікується, що український президент зустрінеться із премʼєр-міністрами Норвегії, Фінляндії, Великої Британії та Чехії.
Наступного дня відбудеться саміт та продовжаться двосторонні й багатосторонні зустрічі.
У квітні Зеленський відвідував Кіпр, де брав участь у спеціальному засіданні лідерів держав Європейського Союзу.
Також він їздив у Азербайджан для зустрічі з президентом країни Ільхамом Алієвим.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Реклама: