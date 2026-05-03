Зеленський прибув до Вірменії на саміт Європейської політичної спільноти

Президент Володимир Зеленський прибув до Єревана для участі у саміті Європейської політичної спільноти.

Про це журналістам повідомив речник президента Сергій Никифоров, пише "Європейська правда".

Як повідомив речник Зеленського, очікується, що український президент зустрінеться із премʼєр-міністрами Норвегії, Фінляндії, Великої Британії та Чехії.

Наступного дня відбудеться саміт та продовжаться двосторонні й багатосторонні зустрічі.

У квітні Зеленський відвідував Кіпр, де брав участь у спеціальному засіданні лідерів держав Європейського Союзу.

Також він їздив у Азербайджан для зустрічі з президентом країни Ільхамом Алієвим.