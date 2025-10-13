Трамп объявил войну в Газе официально завершенной

Президент США Дональд Трамп утвердительно ответил, когда его спросили, можно ли считать войну в Газе официально завершенной.

Об этом сообщает CNN, информирует "Европейская правда".

Когда Трамп проходил по зданию Кнессета в Иерусалиме, журналист спросил его, закончилась ли теперь война "официально".

"Да", – ответил Трамп, повторив свою позицию и предыдущие комментарии о том, что соглашение о прекращении огня, которое он помог заключить, означает окончательное прекращение конфликта.

Ранее Трамп написал сообщение в книге посетителей израильского парламента.

"Это большая честь для меня – замечательный и прекрасный день. Новое начало", – написал президент, а затем поставил свою подпись.

Трамп прибыл в Израиль на фоне того, как жители страны следят за процессом освобождения заложников из плена террористической группировки ХАМАС.

Напомним, утром 13 октября ХАМАС освободил и передал Красному Кресту первых семь заложников. Впоследствии боевики освободили еще 13 человек и таким образом все 20 заложников, которые находились в неволе более 2 лет, вернулись.

Заложников освобождают в рамках соглашения о прекращении огня, достигнутого при участии администрации президента США Дональда Трампа.