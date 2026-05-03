Опитування: дві третини американців вважають курс США хибним

Попри стабільну підтримку американського президента Дональда Трампа серед республіканців, її інтенсивність знижується, а серед незалежних виборців схвалення президента впало до рекордно низьких 25%.

Про це свідчить опитування ABC News/Washington Post/Ipsos, пише "Європейська правда".

Як свідчить опитування, рейтинг схвалення Трампа впав до 37%, а його рейтинг несхвалення на рівні 62% є рекордно високим за обидва президентські терміни.

Опитування показує, що дві третини американців вважають, що країна рухається в неправильному напрямку.

Загальний рейтинг схвалення Трампа підтримується прихильниками його партії. Аж 85% республіканців схвалюють Трампа, і ця цифра майже не змінилася за його другий термін.

Втім, частина республіканців, які рішуче схвалюють Трампа, знизилася. Наразі 45% республіканців рішуче схвалюють Трампа, що менше, ніж 53% у вересні, і є найнижчим показником серед республіканців за обидва терміни.

Серед республіканців MAGA загальний рівень схвалення становить 95%, у тому числі 61% висловлюють сильне схвалення. Загальний рівень схвалення серед республіканців, що не належать до MAGA, знижується до 64%, при цьому лише 13% з них висловлюють сильне схвалення.

Опитування вказує на те, що рейтинг схвалення Трампа серед незалежних виборців впав до рекордно низького рівня за обидва його терміни. Лише 25% схвалюють його роботу загалом, що є зниженням з 30% у жовтні та нижчим показником, ніж у його першому терміні.

