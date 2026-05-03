У Лондоні сталася стрілянина: є поранені

У районі Брікстон на півдні Лондона сталася стрілянина з автомобіля, внаслідок якої поранень зазнали четверо людей.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Як повідомила поліція, виклик про постріли надійшов о 1:14 ночі. Правоохоронці та екстрені служби прибули на місце події вже за кілька хвилин.

За даними слідства, усі потерпілі зазнали вогнепальних поранень внаслідок безладної стрілянини. Найважчі травми дістав 25-річний чоловік. Ще троє постраждалих – віком 21, 47 та 70 років – зазнали поранень, які не становлять загрози для життя.

Лондонська служба швидкої допомоги повідомила, що двох потерпілих доправили до великого травматологічного центру, ще двох – до місцевої лікарні.

Наразі затримань у справі не проводили. Поліція працює над встановленням осіб, причетних до стрілянини.

Керівник розслідування, головний інспектор-детектив Аллам Бхангу, назвав подію "актом безрозбірливого насильства" та запевнив, що найближчими днями в районі посилять поліцейську присутність.

