Глава МЗС Чехії вважає, що президент хоче на саміт НАТО "заради передвиборчої кампанії"

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка назвав намір президента Петра Павела відправитися на саміт НАТО в Анкарі частиною його передвиборчої кампанії.

Про це він заявив у неділю, 3 квітня, передає Radio Prague International, пише "Європейська правда".

Мацінка вкотре висловив незгоду з президента, стверджуючи, що Чехію має представляти прем’єр-міністр Андрей Бабіш. На його думку, Бабіш найкраще підходить для того, щоб пояснити партнерам по НАТО ситуацію щодо оборонних витрат країни.

"Мене вражає одержимість президента потрапити туди за будь-яку ціну", – сказав глава МЗС Чехії.

Він також поставив під сумнів кваліфікацію Павела для участі у саміті, зазначивши, що раніше Павел обіймав посаду командувача збройних сил альянсу.

"Саміт НАТО – це політичний саміт високого рівня глав держав і урядів, а не зібрання військових у відставці", – додав Мацінка.

Раніше Бабіш назвав нелогічною участь президента Петра Павела у саміті НАТО.

Президент Чехії та уряд сперечаються також щодо політики витрат на оборону. Павел неодноразово критикував запланований обсяг видатків на оборону Чехії, з яким вона може опинитися серед "аутсайдерів" у НАТО.

