ЗМІ: США не надали деталей союзникам щодо виведення військ з Німеччини

Американський президент Дональд Трамп не попередив союзників перед тим, як раптово оголосив про виведення 5 тисяч військовослужбовців з Німеччини.

Про це Euronews повідомили обізнані співрозмовники, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників, оголошення, яке стало несподіванкою для вищого командування НАТО, не містить деталей. Вашингтон не уточнив, чи війська, які покинуть Німеччину, належать до ротації, яка не буде поповнена, чи до авіаційної ескадрильї, чи є вони частиною основного підрозділу.

"Ми не знаємо, що це за сили: чи це ядро бригади? Чи авіаційна ескадрилья?" – сказав колишній посол США в НАТО Іво Даалдер.

Інший американський співрозмовник заявив, що "деталей немає, бо Трамп просто вигадав цю цифру.

"Цифра 5 тисяч – це приблизний показник, який Трамп взяв з повітря, бо хотів зробити щось демонстративне в рамках своєї конфронтації з Мерцом", – сказав він.

Зокрема один зі співрозмовників звернув увагу, що між першим дописом Трампа, в якому він заявив, що "вивчає" можливість виведення військ після суперечки з Мерцом, і раптовим оголошенням минуло дуже мало часу.

Колишній посол США в НАТО вважає, що Трамп не бачить загальної картини у своєму прагненні покарати європейських союзників за те, що вони не приєдналися до війни в Ірані.

"Він думає, що може покарати союзників, вивівши війська, але тим самим шкодить інтересам Америки. Він просто демонструє, що не розуміє, як служать інтересам Америки. Він вважає, що ми маємо війська в Європі виключно для того, щоб робити іншим послугу", – додав він.

Як повідомлялося, після рішення адміністрації США про скорочення контингенту у Німеччині очільники Комітетів з питань збройних сил Сенату та Палати представників республіканці Роджер Вікер та Майк Роджерс закликали перемістити виведених військових на східний фланг НАТО.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, коментуючи рішення Вашингтона, заявив, що європейці повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку.

А Трамп пізніше заявив, що планує "набагато більше" скорочення військ у Німеччині, ніж 5 тисяч.