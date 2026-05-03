Майже 700 тисяч литовців живуть у зоні ризику бідності

Рівень бідності в Литві продовжує зростати, особливо у віддалених і прикордонних районах, де в окремих муніципалітетах кожен третій житель опинився за межею бідності.

Про це свідчать дані Міністерства соціального забезпечення та праці, передає LRT, пише "Європейська правда".

За офіційними даними, майже 700 тисяч жителів Литви перебувають у зоні ризику бідності, причому рівень бідності в сільській місцевості майже вдвічі перевищує міський.

Як свідчать дані, найгірша ситуація спостерігається в Акменському районі поблизу кордону з Латвією, де місцеві мешканці дедалі частіше звертаються по допомогу до благодійних організацій.

Волонтери "Maisto Bankas" повідомляють про зростання черг за продуктовими наборами, які роздають раз на кілька місяців.

За словами представників організації, серед отримувачів допомоги переважають літні люди, однак зростає і кількість молодих сімей, які не можуть забезпечити базові потреби.

У місцевій владі пояснюють погіршення ситуації високим рівнем безробіття, старінням населення та низькими пенсіями. Водночас щороку витрати на соціальну підтримку зростають, а кількість отримувачів допомоги збільшується.

