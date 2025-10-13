У Чехії українку засудили за шахрайство з фіктивним розміщенням біженців

У понеділок районний суд чеського міста Клатови засудив громадянку України до двох років позбавлення волі з відстрочкою на 28 місяців за шахрайство з державними коштами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

На підставі фіктивних заяв на отримання внеску для забезпечення безкоштовним житлом співвітчизників, які мають тимчасовий захист у Чехії, центр зайнятості виплатив Аліні Цвігуновій понад триста тисяч крон. Однак 28-річна українка не змогла отримати від чеської держави ще 2,5 мільйона крон.

"Обвинувачена визнала свою провину і відшкодувала збитки. Вирок остаточний", – повідомив голова суду Петр Шперк.

Згідно з матеріалами справи, йдеться про період з березня 2023 року по лютий 2024 року.

"У своїх заявах на отримання допомоги на домогосподарство на одну особу вона надала неправдиву інформацію про свій правовий зв'язок з 83 об'єктами нерухомості в Чехії, заявивши, що надавала безкоштовне проживання в них іноземцям, які отримали тимчасовий захист у зв'язку зі збройним конфліктом в Україні", – сказала прокурор Барбора Марешова, додавши, що загалом обвинувачена подала сотні неправдивих заяв.

Вона шукала імена мешканців у соціальних мережах, включаючи їхню особисту інформацію.

Обвинувачена, яка тим часом переїхала до Нідерландів, вже заявила на попередньому слуханні, що шкодує про скоєне. Вона стверджувала, що до цього її підштовхнула складна життєва ситуація.

За її словами, в той час вона переїхала до Праги на роботу, але не заробляла достатньо грошей, щоб оплачувати оренду житла в розмірі понад 20 тисяч чеських крон на місяць та інші витрати на проживання. Крім того, вона повинна була заплатити 50 тисяч крон за страховку свого сина.

У вересні влада Польщі вирішила депортувати шістьох громадян України за скоєння злочинів, серед яких: кермування автомобілями в стані алкогольного сп'яніння, податкові злочини, фінансові шахрайства та афери, крадіжки, знищення майна, переслідування та психологічне або фізичне насильство.

Перед тим з Польщі депортували 15 українців, яких визначили загрозою для громадської безпеки.