З Польщі протягом вихідних депортували пʼятьох українців

Влада Польщі вирішила депортувати шістьох громадян України за скоєння злочинів, пʼятеро вже покинули територію країни.

Як пише "Європейська правда", про це в понеділок повідомив Надоджанський відділ Прикордонної служби Польщі.

За словами речниці відділу польської Прикордонної служби Малгожати Поточної, у ніч проти суботи прикордонники затримали шістьох громадян України, "які, не дотримуючись вимог закону, становили реальну загрозу безпеці та громадському порядку в Польщі".

Вона додала, що українці, серед іншого, керували автомобілями в стані алкогольного сп'яніння, вчинили податкові злочини, фінансові шахрайства та афери, крадіжки, знищення майна, переслідування та психологічне або фізичне насильство.

Чоловіків зобов'язали повернутися до України. П'ятьох із них у супроводі польських прикордонників уже доставили до польсько-українського кордону і передали місцевим службам, а один із затриманих перебуватиме в центрі для іноземців.

Всі шестеро українців також отримали багаторічні заборони на повторний в'їзд до країн Шенгенської зони, ідеться в повідомленні.

З повідомлення також випливає, що з початку 2025 року співробітники Надоджанського відділення Прикордонної служби Польщі депортували 300 іноземців, які становили загрозу безпеці та громадському порядку в Польщі.

Раніше повідомлялось, що з Польщі депортують 25-річного громадянина України, який вже мав проблеми з законом, після нападу на водія міського автобуса у Вроцлаві.

Перед тим з Польщі депортували 15 українців, яких визначили загрозою для громадської безпеки.