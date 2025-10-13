В Чехии украинку осудили за мошенничество с фиктивным размещением беженцев

В понедельник районный суд чешского города Клатовы приговорил гражданку Украины к двум годам лишения свободы с отсрочкой на 28 месяцев за мошенничество с государственными средствами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

На основании фиктивных заявлений на получение взноса для обеспечения бесплатным жильем соотечественников, имеющих временную защиту в Чехии, центр занятости выплатил Алине Цвигуновой более трехсот тысяч крон. Однако 28-летняя украинка не смогла получить от чешского государства еще 2,5 миллиона крон.

"Обвиняемая признала свою вину и возместила ущерб. Приговор окончательный", – сообщил председатель суда Петр Шперк.

Согласно материалам дела, речь идет о периоде с марта 2023 года по февраль 2024 года.

"В своих заявлениях на получение помощи на домохозяйство на одного человека она предоставила ложную информацию о своей правовой связи с 83 объектами недвижимости в Чехии, заявив, что предоставляла бесплатное проживание в них иностранцам, которые получили временную защиту в связи с вооруженным конфликтом в Украине", – сказала прокурор Барбора Марешова, добавив, что в целом обвиняемая подала сотни ложных заявлений.

Она искала имена жителей в социальных сетях, включая их личную информацию.

Обвиняемая, которая тем временем переехала в Нидерланды, уже заявила на предварительном слушании, что сожалеет о содеянном. Она утверждала, что к этому ее подтолкнула сложная жизненная ситуация.

По ее словам, в то время она переехала в Прагу на работу, но не зарабатывала достаточно денег, чтобы оплачивать аренду жилья в размере более 20 тысяч чешских крон в месяц и другие расходы на проживание. Кроме того, она должна была заплатить 50 тысяч крон за страховку своего сына.

В сентябре власти Польша решили депортировать шестерых граждан Украины за совершение преступлений, среди которых: вождение автомобилей в состоянии алкогольного опьянения, налоговые преступления, финансовые мошенничества и аферы, кражи, уничтожение имущества, преследование и психологическое или физическое насилие.

Перед тем из Польши депортировали 15 украинцев, которых определили как угрозу для общественной безопасности.