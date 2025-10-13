"Кривенька качечка": Рютте потролив підводний човен РФ, який зламався в дорозі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у понеділок висміяв Росію через поломку її підводного човна "Новоросійськ", який днями сплив на поверхню біля берегів Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Про те, що "Новоросійськ" сплив на поверхню, стало відомо минулого тижня з повідомлення Обʼєднаного командування Військово-морських сил НАТО, де виклали фото супроводу російської субмарини французьким фрегатом.

У суботу Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що нідерландський флот супроводжував "Новоросійськ" і судно-буксир "Яков Гребельський" у Північному морі – з чого випливало, що підводний човен буксирують.

Під час виступу у Словенії в понеділок генсек НАТО відверто потролив "зламане" російське судно.

"Зараз, по суті, у Середземному морі майже не залишилося російських військово-морських сил. Є лише один поламаний російський підводний човен, яка кривенькою качечкою пливе додому з патрулювання", – сказав Рютте.

"Оце так різниця в порівнянні з романом Тома Кленсі "Полювання на "Червоний жовтень" 1984 року ("Червоний жовтень" – назва сучасного радянського підводного човна у книзі. – Ред.). Сьогодні це більше схоже на полювання на найближчого механіка", – додав він.

Чорноморський флот Росії своєю чергою заявив, що дизельний підводний човен "Новоросійськ" сплив біля берегів Франції, щоб дотриматися правил судноплавства в Ла-Манші, здійснюючи "запланований міжфлотський транзит" після виконання завдань у Середземному морі.

Нагадаємо, у грудні 2024 року у Середземному морі між іспанським містом Агілас і алжирським Ораном після вибуху на борту затонув російський суховантаж "Урса Майор".

На думку OSINT-аналітиків, судно разом зі ще кількома кораблями було призначене для евакуації російських баз у сирійському Тартусі та Хмеймімі.