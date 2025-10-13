"Кривая уточка": Рютте потроллил подводную лодку РФ, которая сломалась в пути

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в понедельник высмеял Россию из-за поломки ее подводной лодки "Новороссийск", которая на днях всплыла на поверхность у берегов Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

О том, что "Новороссийск" всплыл на поверхность, стало известно на прошлой неделе из сообщения Объединенного командования Военно-морских сил НАТО, где выложили фото сопровождения российской субмарины французским фрегатом.

В субботу Министерство обороны Нидерландов сообщило, что нидерландский флот сопровождал "Новороссийск" и судно-буксир "Яков Гребельский" в Северном море – из чего следовало, что подводную лодку буксируют.

Во время выступления в Словении в понедельник генсек НАТО откровенно потроллил "сломанное" российское судно.

"Сейчас, по сути, в Средиземном море почти не осталось российских военно-морских сил. Есть только одна поломанная российская подводная лодка, которая, как кривая уточка, плывет домой с патрулирования", – сказал Рютте.

"Вот так разница по сравнению с романом Тома Клэнси "Охота на "Красный октябрь" 1984 года ("Красный октябрь" – название современной советской подводной лодки в книге. – Ред.). Сегодня это больше похоже на охоту на ближайшего механика", – добавил он.

Черноморский флот России в свою очередь заявил, что дизельная подводная лодка "Новороссийск" всплыла у берегов Франции, чтобы соблюсти правила судоходства в Ла-Манше, осуществляя "запланированный межфлотский транзит" после выполнения задач в Средиземном море.

Напомним, в декабре 2024 года в Средиземном море между испанским городом Агилас и алжирским Ораном после взрыва на борту затонул российский сухогруз "Урса Майор".

По мнению OSINT-аналитиков, судно вместе с еще несколькими кораблями было предназначено для эвакуации российских баз в сирийском Тартусе и Хмеймиме.