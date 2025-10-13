Зеленський розповів деталі розмов із Трампом

Президент України Володимир Зеленський поділився деталями двох нещодавніх розмов зі своїм американським візаві Дональдом Трампом.

Про це він сказав під час спільної пресконференції із главою європейської дипломатії Каєю Каллас у Києві, передає кореспондентка "Європейської правди".

Зеленський заявив, що під час двох розмов із Трампом вони обговорювали російські атаки на українську енергетику та цивільну інфраструктуру, питання ППО та енергетики.

"Також ми говорили про нові далекобійні спроможності України, і ми про це з ним говорили детально. Нам не вистачило одного дзвінка. Ми домовились наступного дня, в неділю. Ми в більш ширшому колі говорили з ним і обговорювали вже більші деталі саме тих викликів і саме того, що ми хочемо", – сказав він.

За словами Зеленського, вони обговорили деякі "сенсативні питання", проте тієї розмови теж не вистачило.

Він зазначив, що українська делегація вирушила до США, а також наголосив, що цього тижня зустрінеться із Трампом.

"Я думаю, що нам потрібно обговорити послідовність кроків, які я хочу запропонувати президенту", – додав Зеленський.

Як відомо, за останні кілька днів Зеленський і Трамп провели дві телефонні розмови, які зокрема стосувались надання американських крилатих ракет Tomahawk.

Після цих розмов Трамп заявив, що може повідомити очільнику Кремля Владіміру Путіну про можливість передачі Україні ракет Tomahawk, якщо війна не буде врегульована найближчим часом.