Зеленський вдруге за два дні поговорив з Трампом

Президент Володимир Зеленський повідомив, що мав другу за два дні розмову з американським лідером Дональдом Трампом.

Про це президент повідомив у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

"Щойно говорив із президентом США Дональдом Трампом, уже вдруге за два дні, і сьогодні теж була дуже продуктивна розмова. Вчора домовились щодо певної тематики на сьогодні, і якраз по всіх цих аспектах ситуації ми пройшлись", – написав Зеленський.

Він повідомив, що у розмові обговорили "захист життя в нашій країні та посилення" – і щодо ППО, і щодо стійкості, і щодо далекобійності.

"Багато деталей щодо енергетики. Президент Трамп добре поінформований про все, що відбувається", – написав Зеленський.

Напередодні Зеленський повідомив, що мав телефонну розмову із Дональдом Трампом.

За даними ЗМІ, однією з тем розмови стала можливість отримання Україною далекобійних ракет Tomahawk.