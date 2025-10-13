Зеленский рассказал подробности разговоров с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский поделился подробностями двух недавних разговоров со своим американским визави Дональдом Трампом.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Каей Каллас в Киеве, передает корреспондент "Европейской правды".

Зеленский заявил, что во время двух разговоров с Трампом они обсуждали российские атаки на украинскую энергетику и гражданскую инфраструктуру, вопросы ПВО и энергетики.

"Также мы говорили о новых дальнобойных возможностях Украины, и мы об этом с ним говорили подробно. Нам не хватило одного звонка. Мы договорились на следующий день, в воскресенье. Мы в более широком кругу говорили с ним и обсуждали уже более подробно именно те вызовы и именно то, что мы хотим", – сказал он.

По словам Зеленского, они обсудили некоторые "сенситивные вопросы", однако того разговора тоже не хватило.

Он отметил, что украинская делегация отправилась в США, а также подчеркнул, что на этой неделе встретится с Трампом.

"Я думаю, что нам нужно обсудить последовательность шагов, которые я хочу предложить президенту", – добавил Зеленский.

Как известно, за последние несколько дней Зеленский и Трамп провели два телефонных разговора, которые, в частности, касались предоставления американских крылатых ракет Tomahawk.

После этих разговоров Трамп заявил, что может сообщить главе Кремля Владимиру Путину о возможности передачи Украине ракет Tomahawk, если война не будет урегулирована в ближайшее время.