У зіткненні потягів у Словаччині постраждав українець – МЗС

У залізничній аварії у Словаччині постраждав громадянин України, він перебуває у лікарні.

Як інформує "Європейська правда", про це повідомили в МЗС України.

У відомстві зазначили. що серед постраждалих внаслідок лобового зіткнення пасажирських поїздів на південному сході Словаччини вранці 13 жовтня є один українець.

"Стало відомо про одного постраждалого громадянина України, 2005 р.н., якому надається допомога в місцевій лікарні. Посольство перебуває на зв'язку з матір’ю постраждалого", – зазначили в МЗС.

Зіткнення швидкісних поїздів перед тунелем біля села Яблонов-над-Турньоу сталося незадовго після 10:00.

За останніми даними, постраждали майже 70 людей, з яких семеро отримали тяжкі травми, проте ніхто не загинув.