В столкновении поездов в Словакии пострадал украинец – МИД

В железнодорожной аварии в Словакии пострадал гражданин Украины, он находится в больнице.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили в МИД Украины.

В ведомстве отметили, что среди пострадавших в результате лобового столкновения пассажирских поездов на юго-востоке Словакии утром 13 октября есть один украинец.

"Стало известно об одном пострадавшем гражданине Украины, 2005 г.р., которому оказывается помощь в местной больнице. Посольство находится на связи с матерью пострадавшего", – отметили в МИД.

Столкновение скоростных поездов перед туннелем возле села Яблонов-над-Турньоу произошло незадолго после 10:00.

По последним данным, пострадали почти 70 человек, из которых семеро получили тяжелые травмы, однако никто не погиб.