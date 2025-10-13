Зіткнення потягів у Словаччині: кількість постраждалих зросла до 91

Унаслідок зіткнення двох швидкісних поїздів поблизу села Яблонов-над-Турньоу на південному сході Словаччини постраждали понад 90 людей.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на TASR, про це журналістам сказав міністр охорони здоров'я Словаччини Каміл Шашко.

За словами Шашка, загалом після зіткнення потягів медики надали допомогу 91 людині.

"З них сім перебувають у найважчому стані, тобто в критичному або з важкими травмами, 14 отримали середні травми і 70 – легкі", – додав він.

Глава міністерства внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток підтвердив, що наразі не відомо про жодних загиблих унаслідок аварії.

"Я думаю, що це велика трагедія, але сподіваємося, що кількість людей, які отримали важкі травми, не буде зростати, а головне, що це зіткнення двох поїздів не буде коштувати нічиїх людських життів", – сказав він.

Зіткнення швидкісних поїздів перед тунелем біля села Яблонов-над-Турньоу сталося незадовго після 10:00 на місці, де колії перетинаються і переходять в одноколійну колію. На місці працюють пожежники, поліцейські та рятувальники.

Унаслідок аварії залізничний рух на ділянці Яблонов-над-Турньоу – Рожнява було призупинено.

У липні внаслідок сходження з рейок потяга поблизу міста Рідлінген загинули троє людей, зокрема машиніст, а близько 50 людей зазнали поранень, 25 з них – важких. Громадяни України також були серед постраждалих.