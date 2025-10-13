У Словаччині зіштовхнулися два потяги: щонайменше 20 постраждалих

У понеділок, 13 жовтня, у районі словацького міста Рожнява зіштовхнулися два експреси, внаслідок чого відомо щонайменше про 20 постраждалих.

Про це пише словацький телеканал TA3, передає "Європейська правда".

Оперативний центр служби екстреної медичної допомоги Словаччини повідомив, що аварія сталася поблизу села Яблонов-над-Турньоу. За інформацією словацького телеканалу, на місці події є щонайменше 20 постраждалих.

Речник Словацької залізничної компанії повідомив, що аварія сталася близько 10:00 за місцевим часом, потяги зіштовхнулися у місці, де дві колії сходяться в одну.

Причини зіткнення розслідуються. На місце події відправили п'ять карет швидкої допомоги та рятувальний вертоліт.

"На цей момент пріоритетом є рятування та евакуація пасажирів і наших співробітників", – сказав він.

У липні внаслідок сходження з рейок потяга поблизу міста Рідлінген загинули три людини, зокрема машиніст, а близько 50 людей зазнали поранень, 25 з них – важкі. Громадяни України також були серед постраждалих.

Нагадаємо, одна людина загинула і кілька людей зазнали поранень, коли поїзд зіткнувся з автомобілем і зійшов з рейок на півдні Данії в п'ятницю, 15 серпня.

На початку вересня у Поморському воєводстві Польщі сталося зіткнення мікроавтобуса з потягом Гдиня – Гель на залізничному переїзді в Желістшеві.