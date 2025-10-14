У Литві розповіли, як мігранти намагалися потрапити в країну на човнах

Державна прикордонна служба Литви заявила, що у неділю, 12 жовтня, дві групи нелегальних мігрантів спробували переправитися на човнах через річку Німан з Білорусі.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Як розповіли прикордонники, перша група з'явилася на білоруському березі річки навпроти муніципалітету Друскінінкай близько 05:30, привізши з собою два надувні човни.

За їхніми даними, 18 чоловіків сіли в човни і почали веслувати в бік Литви, але прикордонники не дали їм висадитися.

Друга група з 16 чоловіків спробувала дістатися Литви на човні пізніше, близько 19:00.

У липні Державна прикордонна служба Литви заявила про різке зростання вторинної міграції через Латвію.

А під час спільних російсько-білоруських навчань "Запад", міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович заявив, що його країна залишить відкритими свої прикордонні переходи з Білоруссю, щоб не створювати труднощів для громадян ЄС, які перебувають у країні, але начальник Державної прикордонної служби має право негайно закрити їх у разі провокації.