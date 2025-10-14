В Литве рассказали, как мигранты пытались попасть в страну на лодках

Государственная пограничная служба Литвы заявила, что в воскресенье, 12 октября, две группы нелегальных мигрантов попытались переправиться на лодках через реку Неман из Беларуси.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Как рассказали пограничники, первая группа появилась на белорусском берегу реки напротив муниципалитета Друскининкай около 05:30, привезя с собой две надувные лодки.

По их данным, 18 мужчин сели в лодки и начали грести в сторону Литвы, но пограничники не дали им высадиться.

Вторая группа из 16 мужчин попыталась добраться до Литвы на лодке позже, около 19:00.

В июле Государственная пограничная служба Литвы заявила о резком росте вторичной миграции через Латвию.

А во время совместных российско-белорусских учений "Запад" министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что его страна оставит открытыми свои пограничные переходы с Беларусью, чтобы не создавать трудностей для граждан ЕС, находящихся в стране, но начальник Государственной пограничной службы имеет право немедленно закрыть их в случае провокации.