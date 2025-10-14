Данія закликає жорстко відповісти на обмеження Китаю щодо рідкісноземельних металів

Європейський Союз повинен "продемонструвати свою силу" у відповідь на нові жорсткі заходи Китаю щодо контролю експорту стратегічно важливих рідкісноземельних металів, вважає міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмунссен.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву данського міністра наводить Euractiv.

Расмуссен заявив, що ЄС повинен "триматися разом" з Вашингтоном, щоб "змусити Китай діяти справедливо".

"Я вважаю, що ми повинні дати жорстку відповідь. Нам потрібна єдність Європи. Ми є найбільшим торговельним блоком у світі. Ми маємо велику силу. Ми повинні продемонструвати цю силу", – підкреслив він.

Його коментар з’явився на тлі того, як минулого тижня Китай оголосив про запровадження нових жорстких заходів контролю за експортом рідкісноземельних металів, які використовуються для виробництва численних передових технологій, включаючи електромобілі, вітрові турбіни та ключове військове обладнання, таке як радари та винищувачі.

За новою системою експорту, продукти, що містять навіть мінімальну кількість китайських елементів, потребуватимуть ліцензії, перш ніж їх можна буде вивезти за межі країни.

Експорт металів для військового використання за кордоном, тим часом, "в принципі" буде заборонений.

Китай домінує у світовій пропозиції цих металів, на його частку припадає 70% світового видобутку і 90% загального обсягу переробки.

Однак Расмуссен відкинув пропозицію про запровадження мит у відповідь з боку ЄС на китайський експорт.

"У нас є зброя під столом, але ми повинні зробити все можливе, щоб цього уникнути... Йдеться про чесні та відкриті переговори з китайцями", – додав він.

Єврокомісар з торгівлі Марош Шефчович також засудив "необґрунтовані" заходи Пекіна, які, за його словами, є "серйозною проблемою" для європейських галузей, які вже давно зазнають труднощів.

Шефчович додав, що міністри фінансів G7 обговорять це питання у Вашингтоні в середу, і що він має намір поговорити з міністром торгівлі Китаю Ван Вентао під час відеоконференції наступного тижня.

Нагадаємо, Трамп заявив, що з 1 листопада, "або й раніше", введе 100% мито на товари з Китаю, у відповідь на останнє різке обмеження Пекіном експорту рідкісноземельних матеріалів та технологій їхнього виробництва.

Як відомо, Китай і США перебувають у стані торговельного протистояння через обмеження, що зачіпають такі ключові галузі, як напівпровідники та рідкісноземельні елементи.

ЗМІ також дізнались, що адміністрація Трампа запропонувала заборонити китайським авіакомпаніям здійснювати польоти над Росією на маршрутах до і з США.