Дания призывает жестко ответить на ограничения Китая по редкоземельным металлам

Европейский Союз должен "продемонстрировать свою силу" в ответ на новые жесткие меры Китая по контролю экспорта стратегически важных редкоземельных металлов, считает министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмунссен.

Как сообщает "Европейская правда", заявление датского министра приводит Euractiv.

Расмуссен заявил, что ЕС должен "держаться вместе" с Вашингтоном, чтобы "заставить Китай действовать справедливо".

"Я считаю, что мы должны дать жесткий ответ. Нам нужно единство Европы. Мы являемся крупнейшим торговым блоком в мире. Мы имеем большую силу. Мы должны продемонстрировать эту силу", – подчеркнул он.

Его комментарий появился на фоне того, как на прошлой неделе Китай объявил о введении новых жестких мер контроля за экспортом редкоземельных металлов, которые используются для производства многочисленных передовых технологий, включая электромобили, ветровые турбины и ключевое военное оборудование, такое как радары и истребители.

По новой системе экспорта, продукты, содержащие даже минимальное количество китайских элементов, потребуют лицензии, прежде чем их можно будет вывезти за пределы страны.

Экспорт металлов для военного использования за рубежом, тем временем, "в принципе" будет запрещен.

Китай доминирует в мировом предложении этих металлов, на его долю приходится 70% мировой добычи и 90% общего объема переработки.

Однако Расмуссен отверг предложение о введении ответных пошлин со стороны ЕС на китайский экспорт.

"У нас есть оружие под столом, но мы должны сделать все возможное, чтобы этого избежать... Речь идет о честных и открытых переговорах с китайцами", – добавил он.

Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович также осудил "необоснованные" меры Пекина, которые, по его словам, являются "серьезной проблемой" для европейских отраслей, которые уже давно испытывают трудности.

Шефчович добавил, что министры финансов G7 обсудят этот вопрос в Вашингтоне в среду, и что он намерен поговорить с министром торговли Китая Ван Вентао во время видеоконференции на следующей неделе.

Напомним, Трамп заявил, что с 1 ноября, "или раньше", введет 100% пошлину на товары из Китая, в ответ на последнее резкое ограничение Пекином экспорта редкоземельных материалов и технологий их производства.

Как известно, Китай и США находятся в состоянии торгового противостояния из-за ограничений, затрагивающих такие ключевые отрасли, как полупроводники и редкоземельные элементы.

СМИ также узнали, что администрация Трампа предложила запретить китайским авиакомпаниям осуществлять полеты над Россией на маршрутах в и из США.