Солдати з Нідерландів зіткнулися з невідомими дронами під час навчань у Польщі

Нідерландські солдати зіткнулися з підозрілими безпілотниками під час навчань у Польщі.

Міністерство оборони Нідерландів підтвердило це NOS після повідомлень в газеті AD, передає "Європейська правда".

Представник оборонного відомства також повідомив, що, крім невідомих безпілотників, зв'язок між солдатами був ускладнений.

Солдати не мали при собі жодних систем захисту від безпілотників. Системи були доставлені з Нідерландів незабаром після інцидентів. "Безпосередньої загрози не було. Ми знаходимося досить далеко від російського кордону. Ми одразу зрозуміли це і негайно адаптувалися", – каже бригадний генерал Франк Грандіа.

Аеромобільна бригада перебувала в Польщі протягом останніх тижнів на навчаннях НАТО Falcon Autumn – масштабних повітряних навчаннях, в яких беруть участь, зокрема, Польща і Сполучені Штати. Коли війська розбивали табір на аеродромі, несподівано з'явилися невеликі безпілотники.

Хто стоїть за безпілотниками і перебоями у зв'язку – незрозуміло. "Ми знаємо, що є сторони, які надзвичайно зацікавлені в тому, що ми робимо, і стежать за навчаннями", – каже Грандіа. Навчання були змінені, але не скасовані. Зрештою, дрони відлетіли.

Окрім Польщі, підозрілі дрони також були помічені в Данії, Норвегії та Німеччині. Кілька аеропортів у Данії та Норвегії були закриті на кілька годин.

Естонія також зіткнулася з порушенням повітряного простору, але вже трьома російськими винищувачами. Міністерство оборони Росії тоді заявило, що жодних іноземних державних кордонів не було порушено.

Нагадаємо, після нещодавніх інцидентів із дронами та винищувачами РФ, які порушували повітряний простір країн, за даними ЗМІ, союзники по НАТО обговорюють можливість рішучішої реакції на щоразу більш провокаційні дії Росії проти країн-членів Альянсу, не виключаючи, зокрема, військової відповіді.

Зокрема земельний уряд Баварії вже схвалив законопроєкт, що наділяє поліцію федеральної землі повноваженнями збивати безпілотники, якщо це вважатимуть за необхідне.