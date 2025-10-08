Влада німецької федеральної землі Баварія зробила крок до того, щоб надати дозвіл поліції збивати невідомі дрони після того, як кілька днів тому їхня поява порушила роботу аеропорту Мюнхена.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Як зазначає агентство, збиття дронів вважається юридично спірним і технічно складним, але у вівторок кабінет міністрів Баварії ухвалив закон, що надає місцевій поліції право робити це, якщо це вважатимуть за необхідне.

Законопроєкт має бути схвалений земельним парламентом Баварії.

"Головне – збивати їх (дрони. – Ред.), а не чекати", – сказав прем’єр-міністр Баварії Маркус Зьодер.

Пізно ввечері 2 жовтня аеропорт Мюнхена призупинив роботу через присутність невідомого безпілотника чи безпілотників.

Нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц казав, що, на його думку, за польотами багатьох безпілотників, помічених над Німеччиною, стоїть Росія.

В МЗС РФ по-хамськи відповіли на таку заяву канцлера Німеччини.