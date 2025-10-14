Солдаты из Нидерландов столкнулись с неизвестными дронами во время учений в Польше

Нидерландские солдаты столкнулись с подозрительными беспилотниками во время учений в Польше.

Министерство обороны Нидерландов подтвердило это NOS после сообщений в газете AD, передает "Европейская правда".

Представитель оборонного ведомства также сообщил, что, кроме неизвестных беспилотников, связь между солдатами была затруднена.

Солдаты не имели при себе никаких систем защиты от беспилотников. Системы были доставлены из Нидерландов вскоре после инцидентов. "Непосредственной угрозы не было. Мы находимся достаточно далеко от российской границы. Мы сразу поняли это и немедленно адаптировались", – говорит бригадный генерал Франк Грандиа.

Аэромобильная бригада находилась в Польше в течение последних недель на учениях НАТО Falcon Autumn – масштабных воздушных учениях, в которых участвуют, в частности, Польша и Соединенные Штаты. Когда войска разбивали лагерь на аэродроме, неожиданно появились небольшие беспилотники.

Кто стоит за беспилотниками и перебоями в связи – непонятно. "Мы знаем, что есть стороны, которые чрезвычайно заинтересованы в том, что мы делаем, и следят за учениями", – говорит Грандиа. Учения были изменены, но не отменены. В конце концов, дроны улетели.

Кроме Польши, подозрительные дроны также были замечены в Дании, Норвегии и Германии. Несколько аэропортов в Дании и Норвегии были закрыты на несколько часов.

Эстония также столкнулась с нарушением воздушного пространства, но уже тремя российскими истребителями. Министерство обороны России тогда заявило, что никаких иностранных государственных границ не было нарушено.

Напомним, после недавних инцидентов с дронами и истребителями РФ, которые нарушали воздушное пространство стран, по данным СМИ, союзники по НАТО обсуждают возможность более решительной реакции на каждый раз более провокационные действия России против стран-членов Альянса, не исключая, в частности, военного ответа.

В частности земельное правительство Баварии уже одобрило законопроект, наделяющий полицию федеральной земли полномочиями сбивать беспилотники, если это сочтут необходимым.