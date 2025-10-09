FT: у НАТО розглядають можливість військової відповіді на гібридну війну РФ

Союзники по НАТО обговорюють можливість рішучішої реакції на дедалі провокаційні дії Росії проти країн-членів Альянсу, не виключаючи, зокрема, військової відповіді.

Про це йдеться у публікації Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначає видання, серед варіантів, які розглядають у НАТО: розгортання ударних дронів уздовж кордону з Росією та послаблення обмежень для пілотів, щоб дозволити їм відкривати вогонь по російських літаках.

За словами чотирьох представників НАТО, які були поінформовані про переговори, мета цих заходів полягає в тому, щоб підвищити для Москви вартість її "гібридної війни" та визначити чіткі контрзаходи після низки порушень повітряного простору російськими дронами та літаками.

Країни, що межують з Росією, за підтримки Франції та Великої Британії ініціювали відповідні обговорення.

Пропозиції включають оснащення озброєнням розвідувальних дронів, що використовуються для збору розвідданих про військові дії Росії, та зниження вимог до пілотів, які патрулюють східний кордон, щоб знешкоджувати російські загрози.

Інший варіант – проведення військових навчань НАТО на кордоні з Росією, особливо на віддалених і не охоронюваних частинах кордону.

Видання нагадує про серію російських провокацій, серед яких вторгнення російських безпілотників на територію Польщі і Румунії, а також провокація з винищувачами МіГ в Естонії.

На цьому тлі десятки непізнаних безпілотників спричинили масові збої в роботі аеропортів у Бельгії, Данії та Німеччині, і деякі офіційні особи пов'язують їх із тією ж гібридною війною РФ.

Два представники НАТО заявили, що одним із нагальних завдань є спрощення правил ведення бойових дій на східному фланзі. Деякі країни вимагають від пілотів винищувачів візуального підтвердження загрози перед відкриттям вогню, тоді як інші дозволяють це на підставі даних радара або ймовірної небезпеки, що випливає з напрямку або швидкості ворожої цілі.

Джерела розповіли, що переговори, які почалися в невеликій групі безпосередньо зацікавлених держав, тепер перетворилися на ширшу дискусію, оскільки інші столиці визнають, що російська загроза стала масштабнішою.

За словами одного зі співрозмовників, деякі країни наполягають на більш агресивній позиції НАТО як засобу стримування. Інші союзники радять більш консервативну відповідь, враховуючи ризики прямої конфронтації з ядерною державою.

"Ведуться активні дискусії з цих питань, про те, як краще і ефективніше реагувати на дії Росії", – сказав один з дипломатів НАТО, попередивши, що переговори все ще знаходяться на початковій стадії.

Усі співрозмовники видання попередили, що немає жодних термінів або зобов'язань щодо узгодження будь-яких змін у позиції, і що про зміну позиції може не бути оголошено публічно.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн напередодні заявила, що систематичні вторгнення російських дронів у повітряний простір держав ЄС є частиною гібридної війни, яку веде Росія проти Європи.

Нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц казав, що, на його думку, за польотами багатьох безпілотників, помічених над Німеччиною, стоїть Росія.