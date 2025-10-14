ЄСПЛ зобовʼязав Росію виплатити Грузії 253 млн євро компенсації

Європейський суд з прав людини у вівторок уточнив обсяг компенсації, яку Росія має виплатити Грузії у справі про "бордеризацію" – тобто встановлення незаконного "кордону" на адміністративній межі з окупованими нею грузинськими територіями.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в ухвалі на сайті Суду.

ЄСПЛ ухвалив, що попри вихід Росії з Ради Європи має юрисдикцію розглядати вимоги грузинського уряду про справедливу компенсацію через "бордеризацію".

Згідно з рішенням, Москва повинна виплатити Грузії:

1,3 млн євро – за моральну шкоду, заподіяну щонайменше 20 грузинам, постраждалим від незаконного затримання на адміністративному кордоні;

1,976 млн євро – за моральну шкоду, заподіяну щонайменше 76 постраждалим від дій російських або де-факто абхазьких і південноосетинських силовиків;

5,172 млн євро – за нематеріальну шкоду, заподіяну щонайменше 2586 грузинам, постраждалим від незаконного затримання російськими або де-факто абхазькими та південноосетинськими агентами;

320 тисяч євро – за моральну шкоду, заподіяну щонайменше 64 грузинам, постраждалим через обмеження свободи пересування;

224,25 млн євро – за моральну шкоду, заподіяну щонайменше 23 тисячам грузинів, постраждалим від порушення права на приватну власність і таємницю особистого та сімейного життя;

20 млн євро – за моральну шкоду, заподіяну щонайменше 4 тисячам грузинів, постраждалим від обмеження права на освіту.

Суд ухвалив, що Росія повинна здійснити згадані виплати протягом трьох місяців, інакше на них далі нараховуватимуться відсотки. А уряд Грузії має створити ефективний механізм для розподілу компенсацій серед постраждалих.

Грузія подала позов проти Росії до ЄСПЛ у серпні 2018 року та доводила, що "бордеризація" створила ситуацію системного порушення прав людини, зокрема загрози життю для людей, які перетинають адміністративний кордон з окупованими Росією територіями.

У квітні 2024 року Суд визнав, що так звана "бордеризація" на межі з окупованими Росією регіонами Грузії і підконтрольною Тбілісі територією створила системну практику порушень прав людини.