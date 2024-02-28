Військові РФ вдруге за місяць затримали громадянина Грузії у прикордонні окупованих територій
Військові з окупаційного контингенту РФ затримали громадянина Грузії у прикордонні з окупованим Цхінвальським регіоном (Південною Осетією).
Про це повідомляє "Новости-Грузия", цитуючи Службу безпеки Грузії, пише "Європейська правда".
В СДБ розповіли, що громадянина Грузії незаконно затримали на окупованій території поблизу села Тахтісдзірі Карельського муніципалітету.
"Активована "гаряча лінія" спостережної місії ЄС, проінформовані співкерівники Женевських дискусій", – зазначили в СДБ.
Це вже другий за лютий випадок затримання грузинських громадян у прикордонні з Цхінвальським регіоном і третій – з початку 2024 року. Випадки затримання російськими військовими місцевих мешканців у цих районах є регулярними, останній перед цим був в середині січня.
Найгучніший випадок стався на початку листопада, коли російські військові затримували двох громадян Грузії і одного з них при цьому застрелили. Другого Грузії вдалося повернути додому.
На початку лютого додому повернули викраденого місцевого мешканця, який просидів у в’язниці в Цхінвалі майже 5 місяців.
Як відомо, після війни 2008 року окупаційна адміністрація регіону встановлює "кордон" по лінії розмежування, при цьому відхоплюючи додаткові шматки території (цей процес називають "бордеризацією"). Нерідко межу проводять посеред сіл і земельних ділянок.
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