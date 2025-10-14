ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии 253 млн евро компенсации

Европейский суд по правам человека во вторник уточнил размер компенсации, которую Россия должна выплатить Грузии по делу о "бордеризации" – то есть установлении незаконной "границы" на административной границе с оккупированными ею грузинскими территориями.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в постановлении на сайте Суда.

ЕСПЧ постановил, что несмотря на выход России из Совета Европы, имеет юрисдикцию рассматривать требования грузинского правительства о справедливой компенсации за "бордеризацию".

Согласно решению, Москва должна выплатить Грузии:

1,3 млн евро – за моральный ущерб, причиненный по меньшей мере 20 грузинам, пострадавшим от незаконного задержания на административной границе;

1,976 млн евро – за моральный ущерб, причиненный по меньшей мере 76 пострадавшим от действий российских или де-факто абхазских и южноосетинских силовиков;

5,172 млн евро – за нематериальный ущерб, причиненный по меньшей мере 2586 грузинам, пострадавшим от незаконного задержания этнических грузин российскими или де-факто абхазскими и южноосетинскими агентами;

320 тысяч евро – за моральный ущерб, причиненный по меньшей мере 64 грузинам, пострадавшим из-за ограничения свободы передвижения;

224,25 млн евро – за моральный ущерб, причиненный по меньшей мере 23 тысячам грузинов, пострадавших от нарушения права на частную собственность и тайну личной и семейной жизни;

20 млн евро – за моральный ущерб, причиненный по меньшей мере 4 тысячам грузинов, пострадавших от ограничения права на образование.

Суд постановил, что Россия должна осуществить упомянутые выплаты в течение трех месяцев, иначе на них будут начисляться проценты. А правительство Грузии должно создать эффективный механизм для распределения компенсаций среди пострадавших.

Грузия подала иск против России в ЕСПЧ в августе 2018 года и доказывала, что "бордеризация" создала ситуацию системного нарушения прав человека, в частности угрозы жизни для людей, пересекающих административную границу с оккупированными Россией территориями.

В апреле 2024 года Суд признал, что так называемая "бордеризация" на границе с оккупированными Россией регионами Грузии и подконтрольной Тбилиси территорией создала системную практику нарушений прав человека.