ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии 253 млн евро компенсации
Европейский суд по правам человека во вторник уточнил размер компенсации, которую Россия должна выплатить Грузии по делу о "бордеризации" – то есть установлении незаконной "границы" на административной границе с оккупированными ею грузинскими территориями.
Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в постановлении на сайте Суда.
ЕСПЧ постановил, что несмотря на выход России из Совета Европы, имеет юрисдикцию рассматривать требования грузинского правительства о справедливой компенсации за "бордеризацию".
Согласно решению, Москва должна выплатить Грузии:
- 1,3 млн евро – за моральный ущерб, причиненный по меньшей мере 20 грузинам, пострадавшим от незаконного задержания на административной границе;
- 1,976 млн евро – за моральный ущерб, причиненный по меньшей мере 76 пострадавшим от действий российских или де-факто абхазских и южноосетинских силовиков;
- 5,172 млн евро – за нематериальный ущерб, причиненный по меньшей мере 2586 грузинам, пострадавшим от незаконного задержания этнических грузин российскими или де-факто абхазскими и южноосетинскими агентами;
- 320 тысяч евро – за моральный ущерб, причиненный по меньшей мере 64 грузинам, пострадавшим из-за ограничения свободы передвижения;
- 224,25 млн евро – за моральный ущерб, причиненный по меньшей мере 23 тысячам грузинов, пострадавших от нарушения права на частную собственность и тайну личной и семейной жизни;
- 20 млн евро – за моральный ущерб, причиненный по меньшей мере 4 тысячам грузинов, пострадавших от ограничения права на образование.
Суд постановил, что Россия должна осуществить упомянутые выплаты в течение трех месяцев, иначе на них будут начисляться проценты. А правительство Грузии должно создать эффективный механизм для распределения компенсаций среди пострадавших.
Грузия подала иск против России в ЕСПЧ в августе 2018 года и доказывала, что "бордеризация" создала ситуацию системного нарушения прав человека, в частности угрозы жизни для людей, пересекающих административную границу с оккупированными Россией территориями.
В апреле 2024 года Суд признал, что так называемая "бордеризация" на границе с оккупированными Россией регионами Грузии и подконтрольной Тбилиси территорией создала системную практику нарушений прав человека.