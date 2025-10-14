Опозиція Словаччини звинувачує проросійську організацію у створенні розвідмережі

Опозиційна партія "Прогресивна Словаччина" у вівторок заявила, що проросійська організація Brat za brata ("Брат за брата") створює власну розвідувальну мережу у країні, та закликала владу відреагувати на це.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Noviny.sk.

На пресконференції у вівторок депутатка "Прогресивної Словаччини" Ірена Біхаріова сказала, що Brat za brata будує структуру, яку називає "Національною інформаційною службою".

"Служба має збирати особисті дані або вигадані матеріали про будь-кого, кого вона визначить ворогом народу", – додала депутатка.

Біхаріова вважає, що бездіяльність розвідувальних служб і органів Словаччини, що займаються кримінальним переслідуванням, викликає питання щодо їхньої компетентності.

Опозиційні депутати закликали словацького міністра внутрішніх справ Матуша Шутая Ештока розпочати провадження проти організації і перевірити, чи не порушує вона закон.

Організація Brat za brata була створена у 2019 році вихідцями зі словацького осередку "Нічних вовків" – пропутінського угруповання російських байкерів, відомого мотопробігами на підтримку "дружніх відносин" з Росією.

Хоча угруповання декларує свою аполітичність, воно активно поширює російську пропаганду у соцмережах, бере участь у заходах у Росії та, за неофіційною інформацією, координує свою діяльність із російським посольством у Братиславі.

