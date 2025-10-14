Оппозиция Словакии обвиняет пророссийскую организацию в создании разведывательной сети

Оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" во вторник заявила, что пророссийская организация Brat za brata ("Брат за брата") создает собственную разведывательную сеть в стране, и призвала власти отреагировать на это.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Noviny.sk.

На пресс-конференции во вторник депутат "Прогрессивной Словакии" Ирена Бихариова сказала, что Brat za brata строит структуру, которую называет "Национальной информационной службой".

"Служба должна собирать личные данные или вымышленные материалы о любом, кого она определит врагом народа", – добавила депутат.

Бихариова считает, что бездействие разведывательных служб и органов Словакии, занимающихся уголовным преследованием, вызывает вопросы об их компетентности.

Оппозиционные депутаты призвали словацкого министра внутренних дел Матуша Шутая Эштока начать производство против организации и проверить, не нарушает ли она закон.

Организация Brat za brata была создана в 2019 году выходцами из словацкой ячейки "Ночных волков" – пропутинской группировки российских байкеров, известной мотопробегами в поддержку "дружественных отношений" с Россией.

Хотя группировка декларирует свою аполитичность, она активно распространяет российскую пропаганду в соцсетях, участвует в мероприятиях в России и, по неофициальной информации, координирует свою деятельность с российским посольством в Братиславе.

