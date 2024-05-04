У чеському Брно протестували проти пропутінських байкерів

У чеському місті Брно організували протест проти учасників мотопробігу проросійських байкерів з нагоди закінчення Другої світової війни у Європі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Ceske Noviny.

Великий банер з написом "Ми вітаємо делегатів російської терористичної федерації" і група людей з прапорами Європейського Союзу, НАТО та України чекали сьогодні перед головним входом на Центральне кладовище в Брно на прибуття прихильників пропутінського угруповання "Нічні вовки", які прийшли покласти вінки до пам'ятника червоноармійцям. Протест був організований групою "Капутін".

фото CTK

"З моменту анексії Криму в 2014 році наша група неодноразово організовувала подібні акції протесту, щоб привернути увагу до небезпеки російського імперіалізму", – сказав Петр Лажньовський від імені групи "Капутін".

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Приводом для протесту стала зупинка на "Дорозі Перемоги", організована групою Night Wolves MC Europe, філією російського мотоклубу "Нічні вовки", який має зв'язки з главою Кремля Владіміром Путіним. Мотоциклісти розпочали свою 10-ту подорож цього року в місті Міхаловце, Словаччина, зупиняючись по дорозі біля пам'ятників загиблим у Другій світовій війні. У понеділок вони прибудуть до празьких Ольшан.

Окрім чехів та словаків, фанати "Нічних вовків" приїхали з Німеччини, Македонії та Естонії. Група пройшла повз протестувальників і попрямувала до Почесного поховання Червоної Армії. Там пролунали чеський і словацький гімни, учасники акції поклали вінки та квіти до пам'ятника.

Після цього байкери та їхні прихильники знову пройшли повз протестувальників з прапорами. Байкери не реагували на їхню присутність, кілька протестувальників вступили з ними в дискусію. Один з прихильників "Нічних вовків" спробував загасити цигарку українським прапором, але обійшлося без серйозних сутичок між двома сторонами.

Наступну акцію протесту група "Капутін" готує на понеділок, коли прихильники "Нічних вовків", як очікується, прибудуть на Ольшанське кладовище. Російські члени угруповання не беруть участі в мотопробігу, оскільки з початком війни в Україні їм заборонено в'їзд до Чехії. Це частина санкцій, які Європейський Союз наклав на Росію після її вторгнення в Україну.

Щороку мотоклуб "Нічні вовки" організовує пробіги європейськими країнами, в тому числі Чехією, з нагоди річниці закінчення Другої світової війни. Однак їхні дії викликають обурення влади, оскільки об'єднання часто називають вкрай націоналістичним. Крім того, керівник "Нічних вовків" Александр Залдостанов перебуває у санкційному списку США та ЄС за підтримку російської анексії українського Криму.

Нагадаємо, уряд Чехії непублічно поновив заклики заборонити російським дипломатам вільно пересуватися територією Європейського Союзу на тлі того, як Прага й Берлін звинуватили Росію в систематичних кібератаках.