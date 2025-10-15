Польські прикордонники затримали водія з радянським посвідченням на кордоні з Україною
Середа, 15 жовтня 2025
У Польщі на пунктах пропуску з Україною Корчова та Мальговичі польські прикордонники виявили двох водіїв із сумнівними документами – підробленим та радянського зразка.
Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".
Як повідомила Прикордонна служба Польщі, перший інцидент стався 11 жовтня у Корчові.
Тоді під час перевірки пасажирів, які виїжджали з Польщі, офіцери звернули увагу на 42-річного громадянина Молдови, який пред’явив посвідчення водія. Документ викликав підозру, і після детальної перевірки виявилося, що в ньому бракує багатьох елементів захисту.
Чоловік визнав, що користувався підробкою, і погодився на покарання – чотири місяці позбавлення волі з відстрочкою на один рік. Після цього йому дозволили продовжити подорож до України, але вже як пасажиру.
Інший випадок стався 10 жовтня в Мальговичах, де прикордонники зупинили 62-річного громадянина України, який показав водійське посвідчення, видане ще у 1989 році владою СРСР.
Як пояснили польські правоохоронці, такий документ не дає права керувати транспортом у Польщі.
Справу передано до поліції, а до суду буде подано клопотання про покарання водія.
